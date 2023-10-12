Псковичам напоминают о необходимости проверять газовые счётчики

11:37, 12 октября 2023, ПАИ

Более 95 тысяч абонентов «Газпром межрегионгаз Псков» пользуются приборами учёта газа. Чтобы компания учитывала показания счётчика при начислении суммы платежа, прибор учёта должен быть поверен. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Поверять приборы учёта газа следует заблаговременно, не дожидаясь окончания межповерочного интервала. Периодичность поверки указывается в паспорте прибора учёта и может составлять от четырёх до 12 лет. Напомним, что межповерочный интервал отсчитывается не с момента установки счётчика газа, а от даты первичной поверки на заводе-изготовителе, указанной в паспорте газового счётчика.

Ежемесячно в своих квитанциях «Газпром межрегионгаз Псков» размещает информацию о межповерочном интервале, а за три месяца до срока поверки абоненты в своих платёжных документах получают уведомления о необходимости проведения поверки.

По истечении межповерочного интервала, а также в случае нарушения целостности пломб или неисправности счётчика показания прибора учёта не могут быть приняты к учёту. В этих случаях в соответствии с пунктом 32 правил поставки газа расчёты производятся по нормативам потребления коммунальных услуг.