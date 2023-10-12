В Пскове прошли соревнования по защите от радиационной угрозы

15:26, 12 октября 2023, ПАИ

Военно-прикладные соревнования по радиационной, химической и биологической защите состоялись в Псковском филиале Университета ФСИН России. Обучающиеся состязались в надевании противогаза и различных видов защитных костюмов, действиях при вспышке ядерного взрыва. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

В соревнованиях, организованных кафедрой физической, огневой и тактико-специальной подготовки, приняли участие курсанты образовательной организации.

Обучающиеся состязались в индивидуальном и командном зачётах по дисциплинам радиационной, химической и биологической защиты: надеванию противогаза и различных видов защитных костюмов, действиям при вспышке ядерного взрыва.

В командном зачёте победу одержала команда 33-й учебной группы. В индивидуальном зачёте победил курсант Даниил Щербицкий, который стал лучшим во всех видах соревнований. Победу с ним разделили в надевании противогаза Ангелина Кондратьева, а общевойсковых защитных костюмов – Аида Алибекова и Регина Иванова, которая вместе с Максимом Макаревичем показала наилучшую теоретическую подготовку в действиях в случае вспышки ядерного взрыва.

«Все курсанты – участники соревнований справились с поставленными задачами, сдав главный экзамен – основы безопасности жизнедеятельности», – отметил старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала Университета ФСИН России Василий Тюриков.