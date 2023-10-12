Псковские рекрутеры рассказали, что их раздражает в резюме

14:13, 12 октября 2023, ПАИ

Рекрутеры из Пскова приняли участие в опросе службы исследований сервиса SuperJob и рассказали, какие фразы в резюме соискателей раздражают их больше всего.

Так, 26 % менеджеров по подбору персонала вывели в топ раздражающих слов и фраз из резюме «стрессоустойчивость», «коммуникабельность», «ответственность», «легкообучаемость» и «не звонить».

Ещё 15 % рекрутеров отметили, что их раздражают в резюме не конкретные фразы, а неграмотность и ошибки оформления, например, незаполненные поля, непонятные аббревиатуры, некорректное фото. Недовольство вызывают и резюме без указания зарплатных ожиданий.

При этом 53 % компаний отметили, что лояльно относятся ко всем резюме соискателей, уточнили в SuperJob.