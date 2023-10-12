Псковские рекрутеры рассказали, что их раздражает в резюме
Рекрутеры из Пскова приняли участие в опросе службы исследований сервиса SuperJob и рассказали, какие фразы в резюме соискателей раздражают их больше всего.
Так, 26 % менеджеров по подбору персонала вывели в топ раздражающих слов и фраз из резюме «стрессоустойчивость», «коммуникабельность», «ответственность», «легкообучаемость» и «не звонить».
Ещё 15 % рекрутеров отметили, что их раздражают в резюме не конкретные фразы, а неграмотность и ошибки оформления, например, незаполненные поля, непонятные аббревиатуры, некорректное фото. Недовольство вызывают и резюме без указания зарплатных ожиданий.
При этом 53 % компаний отметили, что лояльно относятся ко всем резюме соискателей, уточнили в SuperJob.
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