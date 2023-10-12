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Метеозависимые псковичи стали чаще обращаться с сердечными заболеваниями к врачам

Количество обращений в Псковскую городскую поликлинику от пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями возросло на 20% из-за резкого похолодания в Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщила главный внештатный терапевт регионального комитета по здравоохранению Екатерина Астафьева.

Фото: ПАИ

Особенно возросло количество обращений от пациентов, страдающих артериальной гипертонией, дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭП), а также от тех, кто страдает заболеваниями, связанными с артериосклерозом сосудов тела и чаще всего сосудов головы.

При ДЭП чаще всего наблюдаются головная боль, головокружения, шум в ушах, быстрая утомляемость и снижение когнитивных способностей. Наиболее тяжкое последствие — инсульт.

Выделить возрастную группу людей, которые подвержены гипертонии и другим сердечно-сосудистым заболеваниям, трудно, поскольку от повышенного артериального давления сейчас страдают как люди старшего поколения, так и молодые.

По словам специалиста, на гипертонию влияет как общая подвижность тела, так и состояние эмоциональной и нервной системы. Резкое изменение погоды только усугубляет ситуацию, за счёт чего и происходит ухудшение состояния.

«Метеозависимые люди остро реагируют на резкие перепады погоды, это связано не только с понижением температуры, но и с климатическими изменениями. То есть когда один день очень солнечный, в другой день идут ливни, получается, что сосуды не справляются. Обостряются хронические сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому в такой ситуации лучше, конечно, позаботиться о своем здоровье и пройти диспансеризацию», — посоветовала Екатерина Астафьева.

Также врач порекомендовала в случае ухудшения самочувствия обращаться к врачу.

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