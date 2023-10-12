Открытый чемпионат по греко-римской борьбе пройдёт в Пскове

13:16, 12 октября 2023, ПАИ

Открытый чемпионат Пскова по греко-римской борьбе пройдёт в спорткомплексе «Спарта» 14 октября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил старший тренер Псковской области по греко-римской борьбе Иван Яковенко.

В соревнованиях примут участие порядка 100 участников из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Пскова. Они посоревнуются в трёх возрастных категориях.

Принять участие смогут все желающие спортсмены, которые имеют специальную подготовку больше года.

Победителей и призёров наградят медалями и грамотами.

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