Расходы на программу «Развитие образования» вырастут в России почти на 20 млрд рублей

14:40, 12 октября 2023, ПАИ

Бюджетные расходы на реализацию госпрограммы «Развитие образования» в 2024 году в России составят 575,2 млрд рублей, её финансирование будет увеличено почти на 20 млрд рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.

«Показатели проекта федерального бюджета по нашей программе в 2024 году увеличены на 19,9 миллиарда рублей, практически на 20 миллиардов, в 2025 году на 21,7 миллиарда рублей, а в 2026 году на 14,6 миллиарда», – сказал министр.

В бюджете предусмотрены средства на капитальные ремонты, выплаты за классное руководство, стройки, нацпроекты, горячее питание, поддержку новых регионов и другие программы.