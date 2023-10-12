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Виталий Сухинский рассказал о ходе работ над новым псковским фиджитал-центром

Заместитель главы администрации Пскова Виталий Сухинский  рассказал о ходе работ над новым фиджитал-центром, который построят в Пскове к лету 2024 года, в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

Виталий Сухинский рассказал о ходе работ над новым псковским фиджитал-центром. Фото: ПАИ

«На данный момент мы заключили контракт на устройство основания поля и монтаж модульного здания. Наши коллеги из правительства области до конца года закупят оборудование для этой площадки. После этого они передают его нам, и в следующем году мы полностью завершаем монтаж», – отметил гость программы.

Также заместитель главы города отметил, что подобное сооружение уникально не только для Псковской области, но и для всей страны. «По России таких объектов, может быть, есть всего один или два. Это спортивная площадка нового поколения, которая объединяет в себе развитие физического спорта и киберспортивного направления. Там помимо привычного футбольного поля и баскетбольной площадки будет находиться модульное здание, где дети смогут заниматься киберспортом», – сказал он.

«Строительство будет происходить в этом и следующем году. В следующем году мы его завершим к летнему периоду. Эта площадка будет передана в наше подведомственное учреждение МБУ «Машиностроитель». На его основе будут кружки и секции», – уточнил Виталий Сухинский.

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