Псковский школьник вышел в полуфинал Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту
Школьник из Псковской области вышел в полуфинал Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по образованию.
В отборочном этапе Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту приняли участие 56 учеников 17 общеобразовательных организаций Псковской области.
Ученик лицея № 4 в Пскове смог показать высокий уровень подготовки и вышел в полуфинал. Его допустили к участию в основном этапе олимпиады – полуфинале, который состоится с 11 по 14 октября в дистанционном формате.
Заключительный этап олимпиады пройдёт в очной форме в ноябре. Финалистам нужно будет решить комплексные задачи машинного обучения на реальных кейсах от компании VK.
Награждение победителей и призёров пройдёт 18 ноября в Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия».
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