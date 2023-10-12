Псковский школьник вышел в полуфинал Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту

15:48, 12 октября 2023, ПАИ

Школьник из Псковской области вышел в полуфинал Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по образованию.

В отборочном этапе Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту приняли участие 56 учеников 17 общеобразовательных организаций Псковской области.

Ученик лицея № 4 в Пскове смог показать высокий уровень подготовки и вышел в полуфинал. Его допустили к участию в основном этапе олимпиады – полуфинале, который состоится с 11 по 14 октября в дистанционном формате.

Заключительный этап олимпиады пройдёт в очной форме в ноябре. Финалистам нужно будет решить комплексные задачи машинного обучения на реальных кейсах от компании VK.

Награждение победителей и призёров пройдёт 18 ноября в Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия».