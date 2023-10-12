В Пскове прошёл День призывника

14:56, 12 октября 2023, ПАИ

12 октября в Пскове прошел День призывника. Молодых людей, которые в ближайшее время отправятся в ряды Вооруженных сил России для прохождения срочной службы, приветствовали в Доме офицеров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

От имени депутатов Псковской городской Думы со словами напутствия и добрыми пожеланиями в адрес призывников обратился отец Героя России Алексея Воробьева, заместитель председателя ПГД Владимир Воробьев.

«Армия – это школа жизни, пройдя которую, совсем еще юные ребята становятся настоящими мужчинами, способными защищать свою страну, дом, родных и близких», – подчеркнул он и пожелал призывникам успешной службы в рядах российской армии.