В Пскове прошёл День призывника
12 октября в Пскове прошел День призывника. Молодых людей, которые в ближайшее время отправятся в ряды Вооруженных сил России для прохождения срочной службы, приветствовали в Доме офицеров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.
От имени депутатов Псковской городской Думы со словами напутствия и добрыми пожеланиями в адрес призывников обратился отец Героя России Алексея Воробьева, заместитель председателя ПГД Владимир Воробьев.
«Армия – это школа жизни, пройдя которую, совсем еще юные ребята становятся настоящими мужчинами, способными защищать свою страну, дом, родных и близких», – подчеркнул он и пожелал призывникам успешной службы в рядах российской армии.
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