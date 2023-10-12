Псковские футболистки выступят на финальном этапе всероссийских соревнований

15:15, 12 октября 2023, ПАИ

Спортсменки псковского футбольного клуба «Россиянка» выступят на финальном этапе первой лиги среди женских команд. Соревнования пройдут в Новороссийске в комплексе «Буткэмп» с 14 по 24 октября. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

На финальном этапе выступят 12 команд, прошедших зональные отборы. Участников поделили на три группы по четыре команды в каждой. В стадию четвертьфинала выйдут по два лидера каждой группы, а также две лучшие команды, которые заняли третье место.

«Россиянка» попала в группу B, где её соперниками станут ростовская «Дончанка», «Новосибирск» и брянский «Спартак».

Напомним, что права участвовать в соревнованиях «Россиянка» добилась путём отбора через первенство Северо-Западного федерального округа, где псковички взяли первое место.

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