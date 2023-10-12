Чемпион Псковской области по футболу станет известен 15 октября

15:07, 12 октября 2023, ПАИ

Чемпион Псковской области по футболу среди взрослых команд определится 15 октября. Игры пройдут в Пскове на стадионе «Машиностроитель» с 13 по 15 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

Решающие игры чемпионата пройдут по системе «Финал четырёх». В нём сойдутся команды ФК «Псков», великолукский «Экспресс», «Опочка» и псковская «Стрела».

Команды сыграют между собой в один круг. По итогам матчей определится чемпион Псковской области по футболу.

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