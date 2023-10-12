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Спорт

Чемпион Псковской области по футболу станет известен 15 октября

Чемпион Псковской области по футболу среди взрослых команд определится 15 октября. Игры пройдут в Пскове на стадионе «Машиностроитель» с 13 по 15 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

Чемпион Псковской области по футболу станет известен 15 октября. Фото: Андрей Лупанов

Решающие игры чемпионата пройдут по системе «Финал четырёх». В нём сойдутся команды ФК «Псков», великолукский «Экспресс», «Опочка» и псковская «Стрела».

Команды сыграют между собой в один круг. По итогам матчей определится чемпион Псковской области по футболу.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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