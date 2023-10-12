Проект «База бесплатных репетиторов» для жителей Херсонской области запустили в Пскове

15:27, 12 октября 2023, ПАИ

Проект «База бесплатных репетиторов» для жителей Херсонской области запустил Псковский молодёжный городской центр. Об этом сообщается в Telegram-канале «Доброволец Псковской области».

«Ты хочешь повысить успеваемость, подготовиться к экзаменам, найти наставника? Тогда присоединяйся к проекту «Мой репетитор_Pskov!» – отметили в сообщении.

Для участия в проекте необходимо обязательно заполнить форму по ссылке.