Проект «База бесплатных репетиторов» для жителей Херсонской области запустили в Пскове
Проект «База бесплатных репетиторов» для жителей Херсонской области запустил Псковский молодёжный городской центр. Об этом сообщается в Telegram-канале «Доброволец Псковской области».
«Ты хочешь повысить успеваемость, подготовиться к экзаменам, найти наставника? Тогда присоединяйся к проекту «Мой репетитор_Pskov!» – отметили в сообщении.
Для участия в проекте необходимо обязательно заполнить форму по ссылке.
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Проект «База бесплатных репетиторов» для жителей Херсонской области запустили в Пскове
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