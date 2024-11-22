Высокоскоростной мобильный интернет появился в СНТ «Торошинка» Псковского района
Высокоскоростной мобильный интернет и устойчивая голосовая связь МТС появились в садовом некоммерческом товариществе «Торошинка» Псковского района, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.
Люди живут в Торошинке круглый год, хотя особенно активно сюда приезжают отдыхать и ухаживать за садом и огородом в весенне-летний период. Качественная связь на скорости до 100 Мбит/с будет актуальна и для местных жителей, которые работают на удалёнке, и для владельцев дач, которым важно оставаться на связи с близкими даже на длинных выходных.
Качество связи в садовом некоммерческом товариществе «Торошинка» теперь сравнима со связью в Пскове и других больших городах области. Сегодня «Торошинка» – это одно из самых развитых садовых некоммерческих товариществ в Псковской области, с асфальтированной дорогой, развитой системой общественного транспорта, мобильной связью и интернетом.
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