В Куньинском районе начались съёмки фильма о подвиге «великолукского Сусанина»

15:37, 22 ноября 2024, ПАИ

Съёмки фильма о подвиге Героя Советского Союза Матвея Кузьмина начались в Куньинском районе, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Кинофильм «Семь вёрст до рассвета» снимет кинокомпания «Студия «Река». Съёмки будут проходить в окрестностях Куньи и в деревне Клин.

14 февраля 1942 года в нескольких километрах от Великих Лук 83-летний Матвей Кузьмин повторил подвиг Ивана Сусанина, выведя батальон 1-й горнострелковой дивизии немцев на засаду пулемётчиков 31-й отдельной курсантской стрелковой бригады. В ходе боя часть фашистов была убита, другие взяты в плен. Матвей Кузьмин погиб. 9 мая 1965 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.