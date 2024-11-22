Муниципалитеты Псковской области предложили закон о едином способе избрания глав

15:13, 22 ноября 2024, ПАИ

Законодательную инициативу ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» об установлении единообразного способа избрания глав муниципальных округов, районов и городских округов, рассмотрят депутаты регионального парламента на ноябрьской сессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Законопроект предлагает избирать главу муниципального образования местным представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Такой способ уже определён областным законодательством для муниципальных и городских округов. Инициатива Ассоциации распространяет этот же принцип и на районы, которые не прошли процесс преобразования в округа в ходе муниципальной реформы.

«На мой взгляд, это очень своевременное решение, - прокомментировал позицию Совета муниципальных образований Псковской области спикер регионального парламента Александр Котов. – С точки зрения эффективности управления проведение конкурса исключает возможность случайного выбора, когда главами муниципальных образований могут стать люди, профессионально не подготовленные и не имеющие соответствующего опыта и образования. К конкурсному отбору допускаются только те кандидаты, которые соответствуют определённым критериям, а перечень таких критериев определяется как раз представительным органом местного самоуправления».

Как подчеркнул председатель Собрания, конкурс на должность главы муниципалитета не исключает и политической конкуренции. «Здесь остаётся поле для политической борьбы – у партий появляется дополнительный стимул для участия в формировании представительного органа местного самоуправления – чем больше депутатов представляют политическую партию в Собрании или Думе, тем большее влияние партия оказывает через своих депутатов на выборы главы муниципального образования», - отметил Александр Котов.

По мнению спикера, все, кто имеет опыт работы в органах местного самоуправления, понимают преимущества чётко и грамотно выстроенной вертикали власти со своими полномочиями и со своей мерой ответственности на каждом уровне управления.

«В муниципальном образовании появляется один хозяин, который несёт ответственность за всё, что происходит на этой территории. У него есть соответствующие полномочия и есть обязанность отчитываться перед представительным органом, доверившим ему управление муниципалитетом», - подытожил Александр Котов.