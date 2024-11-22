Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Муниципалитеты Псковской области предложили закон о едином способе избрания глав

Законодательную инициативу ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» об установлении единообразного способа избрания глав муниципальных округов, районов и городских округов, рассмотрят депутаты регионального парламента на ноябрьской сессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Законопроект предлагает избирать главу муниципального образования местным представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Такой способ уже определён областным законодательством для муниципальных и городских округов. Инициатива Ассоциации распространяет этот же принцип и на районы, которые не прошли процесс преобразования в округа в ходе муниципальной реформы.

«На мой взгляд, это очень своевременное решение, - прокомментировал позицию Совета муниципальных образований Псковской области спикер регионального парламента Александр Котов. – С точки зрения эффективности управления проведение конкурса исключает возможность случайного выбора, когда главами муниципальных образований могут стать люди, профессионально не подготовленные и не имеющие соответствующего опыта и образования. К конкурсному отбору допускаются только те кандидаты, которые соответствуют определённым критериям, а перечень таких критериев определяется как раз представительным органом местного самоуправления».

Как подчеркнул председатель Собрания, конкурс на должность главы муниципалитета не исключает и политической конкуренции. «Здесь остаётся поле для политической борьбы – у партий появляется дополнительный стимул для участия в формировании представительного органа местного самоуправления – чем больше депутатов представляют политическую партию в Собрании или Думе, тем большее влияние партия оказывает через своих депутатов на выборы главы муниципального образования», - отметил Александр Котов.

По мнению спикера, все, кто имеет опыт работы в органах местного самоуправления, понимают преимущества чётко и грамотно выстроенной вертикали власти со своими полномочиями и со своей мерой ответственности на каждом уровне управления.

«В муниципальном образовании появляется один хозяин, который несёт ответственность за всё, что происходит на этой территории. У него есть соответствующие полномочия и есть обязанность отчитываться перед представительным органом, доверившим ему управление муниципалитетом», - подытожил Александр Котов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 ноября 2024

Марина Егорова: Промышленный туризм – новое перспективное направление для путешествий по Псковской области
22 ноября 2024

Михаил Ведерников обсудил со специалистами комплекс дополнительных мероприятий по повышению охвата диспансеризацией
22 ноября 2024

Модернизацию эндокринологического центра в Псковской области прокомментировала Анастасия Повторейко
22 ноября 2024

Кадровый центр отремонтировали в Великих Луках
22 ноября 2024

Форум «Хранители истории» пройдёт завтра в Пскове
22 ноября 2024

Галина Невалённая: В Псковской области уделяется самое пристальное внимание пациентам с сахарным диабетом
22 ноября 2024

В Пскове открыт сбор новогодних подарков для детей из Херсонской области
22 ноября 2024

«Мамин парк» открыли в деревне Тямша Псковского района

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...