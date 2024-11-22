Прогнозный план приватизации муниципального имущества Пскова обсудили депутаты

15:43, 22 ноября 2024, ПАИ

Прогнозный план приватизации муниципального имущества Пскова на 2025 год обсудили члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы на заседании, которое состоялось в пятницу, 22 ноября, под председательством Григория Стороненкова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

В 2025 году планируется выставить на продажу семь объектов нежилого фонда. Это три помещения и единый недвижимый комплекс с земельным участком из плана приватизации на 2024 год, а также два помещения и одно здание с участком, которые ранее не выставлялись на продажу.



Также в повестке дня были вопросы об изменении условий приватизации муниципального имущества во втором квартале 2024 года и об условиях приватизации МП города Пскова «Лифтмонтажсервис» путем его преобразования в ООО «Жилищник», единственным учредителем которого будет муниципалитет.