Старинное колесо от кареты нашли в Себежском районе

15:38, 12 октября 2023, ПАИ

Старинное колесо от кареты обнаружили в ручье участники восьмой экспедиции добровольческого молодёжно-патриотического проекта «Укрепрайон» в Себежском районе. Об этом пишет газета «Призыв».

Как рассказал руководитель экспедиции Владимир Бумаков, колесо было обнаружено во время осушения части лесного ручья, который в начале июля 1941 года был естественным рубежом обороны центра Себежского укрепрайона.

«Немцы форсировали ручей, чтобы подойти к нашим дотам, а наши огнём из дотов и полевых позиций не позволяли это делать. Участок ручья мы решили откачать, чтобы поискать на его дне историческую фактуру, которая может рассказать о деталях тех событий», – пояснил он.

С помощью 50-килограмовой помпы участники экспедиции откачали порядка 400-500 тонн воды.

«Сотни кубометров воды перелиты из одной части ручья в другую для того, чтобы обнажить дно и берега. Находок во временно осушенном ручье сделано немало. Часть из них скоро станут экспонатами Себежского краеведческого музея», – рассказал Владимир Бумаков.

Главной находкой стало старинное колесо.

«И всё-таки мы подняли это колесо! От кареты. Очень старое. Резные спицы, значит, дорогое», – прокомментировал руководитель экспедиции.