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Сотрудники отелей на Кубе получили сертификаты ПсковГУ об уровне владения русским языком

Сотрудники отелей на Кубе получили сертификаты ПсковГУ, подтверждающие уровень владения русским языком. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Сотрудники отелей на Кубе получили сертификаты ПсковГУ об уровне владения русским языком. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Слушатели Центра открытого образования в Гаване (Республика Куба) успешно прошли тестирование по русскому языку как иностранному (ТРКИ). Все материалы для тестирования подготовили специалисты Псковского государственного университета.

41 человек подтвердил владение начальным уровнем (A1), а ещё один слушатель успешно прошёл тестирование на более продвинутый уровень (B1). Также участники ТРКИ получили международные сертификаты Псковского государственного университета, подтверждающие уровень владения русским языком.

Участниками тестирования стали сотрудники сетей кубинских отелей Meliá Habana и Islazul. На данный момент в Центре открытого образования на Кубе русский язык изучают более 180 кубинцев. Среди них более 100 сотрудников таких отелей, как Meliá Habana, Hotel National de Cuba, Paseo Habana, Iberostar Parque Central.

Отметим, Центр открытого образования в Гаване (Республика Куба) начал свою деятельность в мае этого года на базе Глазовского педагогического университета им. В. Г. Короленко. Занятия проходят два раза в неделю по 1,5 часа. Центр реализует инновационную концепцию в области образовательных технологий, которая включает игровые методики, использование интерактивной доски и VR-устройств. Это дает возможность слушателям курсов получить всестороннее представление об истории и культуре России. Также на площадке желающие могут бесплатно посещать открытые лекции и курсы по русскому языку. Программа курсов адаптирована для всех возрастов.

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