Около 400 студентов ПсковГУ выбрали альтернативные занятия физкультурой

16:59, 12 октября 2023, ПАИ

Около 400 студентов ПсковГУ выбрали занятия по элективным дисциплинам по физической культуре и спорту в новом формате. Об этом ПАИ рассказал директор центра физической культуры, студенческого спорта и здоровьесбережения, руководитель проекта Артём Момент.

С этого учебного года у студентов вуза появилась возможность заниматься тем видом спорта, который им интересен, напомнил Артём Момент. Каждый обучающийся в вузе смог выбрать подходящую ему модель освоения элективных дисциплин по физической культуру и спорту. Таких моделей три.

Первая – занятия физкультурой в традиционной форме в университете под непосредственным контролем преподавателей кафедры.

В качестве альтернативы занятиям в вузе студентам предложили присоединиться к тренировкам в спортивных секциях ПсковГУ. На основании заявления и результатов секционных испытаний желающих зачислили в команды.

Третья модель – самостоятельные занятия в фитнес-центрах Пскова, с которыми у вуза заключены соглашения о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта. В данный момент ПсковГУ сотрудничает с пятью фитнес-центрами. Каждый предоставляет скидку на абонемент, который необходимо приобрести минимум на три месяца.

Студенты занимаются в центре без непосредственного участия преподавателей кафедры. Каждый месяц вуз запрашивает в фитнес-центре информацию о посещение. В течение семестра необходимо посетит не менее 24 занятий. Зачёт в таком случае выставляется закрепленным за группой преподавателем кафедры на основании посещаемости клуба, предоставляемой самим фитнес-центром. Если студент перестает ходить в фитнес-клуб, то в течение семи дней он должен вернуться на университетские занятия по физической подготовке.

«Студенты восприняли элективные курсы по физкультуре достаточно тепло, они этого долго ждали. Считаю, что такой подход соответствует современным тенденциям и стратегиям развития физической культуры и спорта. У ребят должен быть выбор», – убеждён Артём Момент.

Первые месяца занятий по новой модели показали, что некоторые студенты стараются совмещать все три направления: они посещают уроки физкультуры, занимаются в секции и ходят в фитнес-центр.

Данные инициативы реализуются благодаря тому, что Псковский государственный университет прошёл конкурсный отбор проектов Министерства науки и высшего образования РФ по направлению «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования».