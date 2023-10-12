Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

МОК отстранил Олимпийский комитет России

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления. Причиной стало включение олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав ОКР. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на слова представителя МОК Марка Адамса.

МОК отстранил Олимпийский комитет России. Фото: ПАИ

«Исполком МОК решил дисквалифицировать ОКР до дальнейшего уведомления. Решение нарушает территориальную целостность Национального олимпийского комитета Украины. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения», – заявил Марк Адамс.

Такое решение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. «Основная причина принятия этого решения – нарушение Олимпийской хартии», – добавил представитель МОК.

В сообщении пресс-службы отмечается, что исполком МОК оставляет за собой право принимать любые дальнейшие решения или меры в зависимости от развития этой ситуации. 

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 октября 2023

В Олимпийском комитете России назвали решение МОК контрпродуктивным
12 октября 2023

МОК отстранил Олимпийский комитет России
12 октября 2023

Около 400 студентов ПсковГУ выбрали альтернативные занятия физкультурой
12 октября 2023

Псковские футболистки выступят на финальном этапе всероссийских соревнований
12 октября 2023

Чемпион Псковской области по футболу станет известен 15 октября
12 октября 2023

Виталий Сухинский рассказал о ходе работ над новым псковским фиджитал-центром
12 октября 2023

Открытый чемпионат по греко-римской борьбе пройдёт в Пскове
12 октября 2023

Чемпионат Псковского района по блицу пройдёт 15 октября

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...