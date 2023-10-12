МОК отстранил Олимпийский комитет России

17:14, 12 октября 2023, ПАИ

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления. Причиной стало включение олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав ОКР. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на слова представителя МОК Марка Адамса.

«Исполком МОК решил дисквалифицировать ОКР до дальнейшего уведомления. Решение нарушает территориальную целостность Национального олимпийского комитета Украины. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения», – заявил Марк Адамс.

Такое решение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. «Основная причина принятия этого решения – нарушение Олимпийской хартии», – добавил представитель МОК.

В сообщении пресс-службы отмечается, что исполком МОК оставляет за собой право принимать любые дальнейшие решения или меры в зависимости от развития этой ситуации.

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