Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Наталья Исакова: Россия – цивилизация с колоссальным духовно-культурным наследием

В чём заключаются основные особенности России как государства, рассказала ПАИ член Общественной палаты РФ, председатель Совета отделения Российского исторического общества в Псковской области, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

Наталья Исакова: Россия – цивилизация с колоссальным духовно-культурным наследием. Фото: ПАИ

«Несомненно и по праву к Российской Федерации применимо такое понятие, как государство-цивилизация. Россия – это цивилизация с колоссальным духовно-культурным наследием, способная преодолеть вызовы как в политической сфере, так и в экономике», – сказала она.

Наталья Исакова также отметила богатство русского языка как основного и при этом уважительное отношение к носителям других языков. «Россия – многонациональная страна. Исходя из этого, особое внимание в международных отношениях Россией уделяется сохранению многообразия, многополярности мира, уважению интересов других государств», – подчеркнула она.

Член Общественной палаты РФ добавила, что России есть чем гордиться и очень важно, что в условиях внешнеполитических вызовов президент ещё раз обратил на это внимание на заседании клуба «Валдай».

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия является самобытным государством-цивилизацией. По словам главы государства, её специфика – в переплетении традиций различных народов, религий и культур.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 октября 2023

Наталья Исакова: Россия – цивилизация с колоссальным духовно-культурным наследием
12 октября 2023

Законопроект об упрощении процедуры исключения памятников из реестра поддержали депутаты Северо-Запада
12 октября 2023

Учитывать при поступлении в вузы творческое образование предлагает Псковский молодёжный парламент
11 октября 2023

Алексей Наумец вошёл в состав комитета по обороне и безопасности Совета Федерации
11 октября 2023

«Яблоко» превратилось в партию максимально прозападной повестки – Андрей Маковский
10 октября 2023

«У нас не было разговоров на будущее»: Андрей Маковский – о сотрудничестве с «Партией Роста» в Псковской области
10 октября 2023

Андрей Маковский: КПРФ превратилась в политический мем
10 октября 2023

Андрей Маковский: На финансовых документах подписи не ставлю и правом печати не обладаю

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...