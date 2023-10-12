Наталья Исакова: Россия – цивилизация с колоссальным духовно-культурным наследием

18:13, 12 октября 2023, ПАИ

В чём заключаются основные особенности России как государства, рассказала ПАИ член Общественной палаты РФ, председатель Совета отделения Российского исторического общества в Псковской области, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

«Несомненно и по праву к Российской Федерации применимо такое понятие, как государство-цивилизация. Россия – это цивилизация с колоссальным духовно-культурным наследием, способная преодолеть вызовы как в политической сфере, так и в экономике», – сказала она.

Наталья Исакова также отметила богатство русского языка как основного и при этом уважительное отношение к носителям других языков. «Россия – многонациональная страна. Исходя из этого, особое внимание в международных отношениях Россией уделяется сохранению многообразия, многополярности мира, уважению интересов других государств», – подчеркнула она.

Член Общественной палаты РФ добавила, что России есть чем гордиться и очень важно, что в условиях внешнеполитических вызовов президент ещё раз обратил на это внимание на заседании клуба «Валдай».

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия является самобытным государством-цивилизацией. По словам главы государства, её специфика – в переплетении традиций различных народов, религий и культур.