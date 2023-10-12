В Олимпийском комитете России назвали решение МОК контрпродуктивным

17:38, 12 октября 2023, ПАИ

Олимпийский комитет России (ОКР) прокомментировал отстранение со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление службы информации ОКР.

«Сегодня МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплёкой, закрепив таким образом де-юре то, что было сделано де-факто ещё в феврале 2022 года. На российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по-прежнему безосновательно отлучено от международных выступлений, данный шаг никак не влияет, статус нейтрализации остаётся без изменений. ОКР как участник международного спортивного движения оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны, которых мы добросовестно представляем», – говорится в заявлении.

Напомним, что МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления в связи с включением олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав ОКР.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».