В одном из великолукских баров молодой человек нанёс незнакомцу смертельную травму

17:38, 12 октября 2023, ПАИ

В одном из великолукских баров 18-летний молодой человек нанёс незнакомцу смертельную травму, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в ночь с 6 на 7 сентября между молодым человеком, находившимся возле одного из ночных баров в Великих Луках, и 38-летним посетителем заведения возникла ссора. Подозреваемый несколько раз ударил оппонента по лицу. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался у себя дома через пять дней. За медицинской помощью погибший не обращался.

Следователи проводят комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.