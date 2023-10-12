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Происшествия

В одном из великолукских баров молодой человек нанёс незнакомцу смертельную травму

В одном из великолукских баров 18-летний молодой человек нанёс незнакомцу смертельную травму, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в ночь с 6 на 7 сентября между молодым человеком, находившимся возле одного из ночных баров в Великих Луках, и 38-летним посетителем заведения возникла ссора. Подозреваемый несколько раз ударил оппонента по лицу. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался у себя дома через пять дней. За медицинской помощью погибший не обращался.

Следователи проводят комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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