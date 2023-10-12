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Общество

В 18 медучреждениях Псковской области открыты кабинеты медико-психологического консультирования

В 18 медицинских организациях Псковской области открыты кабинеты медико-психологического консультирования, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

К медицинскому психологу можно обратиться самостоятельно или по направлению врачей первичного звена здравоохранения, уточнили в комитете. При выявлении психических расстройств пациент будет направлен в кабинет психотерапевта или психиатрическую службу для оказания уже врачебной помощи.

Кабинеты медико-психологического консультирования открыты:

  • в Бежаницкой межрайонной больнице;
  • в Гдовской районной больнице;
  • в Дедовичской районной больнице;
  • в Новосокольнической межрайонной больнице;
  • в Невельской межрайонной больнице;
  • в Опочецкой межрайонной больнице;
  • в Порховской межрайонной больнице;
  • в Пушкиногорской межрайонной больнице;
  • в Печорской районной больнице;
  • в Себежской районной больнице;
  • в Стругокрасненской межрайонной больнице;
  • в Великолукской детской городской больнице;
  • в Псковской детской городской поликлинике;
  • в Псковской областной клинической больнице
  • в Псковской межрайонной больнице;
  • в Псковской городской поликлинике;
  • в Островской межрайонной больнице;
  • в Великолукской межрайонной больнице.
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