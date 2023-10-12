В 18 медучреждениях Псковской области открыты кабинеты медико-психологического консультирования

18:43, 12 октября 2023, ПАИ

В 18 медицинских организациях Псковской области открыты кабинеты медико-психологического консультирования, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

К медицинскому психологу можно обратиться самостоятельно или по направлению врачей первичного звена здравоохранения, уточнили в комитете. При выявлении психических расстройств пациент будет направлен в кабинет психотерапевта или психиатрическую службу для оказания уже врачебной помощи.

Кабинеты медико-психологического консультирования открыты: