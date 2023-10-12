В 18 медучреждениях Псковской области открыты кабинеты медико-психологического консультирования
В 18 медицинских организациях Псковской области открыты кабинеты медико-психологического консультирования, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.
К медицинскому психологу можно обратиться самостоятельно или по направлению врачей первичного звена здравоохранения, уточнили в комитете. При выявлении психических расстройств пациент будет направлен в кабинет психотерапевта или психиатрическую службу для оказания уже врачебной помощи.
Кабинеты медико-психологического консультирования открыты:
- в Бежаницкой межрайонной больнице;
- в Гдовской районной больнице;
- в Дедовичской районной больнице;
- в Новосокольнической межрайонной больнице;
- в Невельской межрайонной больнице;
- в Опочецкой межрайонной больнице;
- в Порховской межрайонной больнице;
- в Пушкиногорской межрайонной больнице;
- в Печорской районной больнице;
- в Себежской районной больнице;
- в Стругокрасненской межрайонной больнице;
- в Великолукской детской городской больнице;
- в Псковской детской городской поликлинике;
- в Псковской областной клинической больнице
- в Псковской межрайонной больнице;
- в Псковской городской поликлинике;
- в Островской межрайонной больнице;
- в Великолукской межрайонной больнице.
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