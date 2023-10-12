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Общество

101 год исполнился ветерану ВОВ из Пыталово

101-й день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны, житель Пыталовского района Фёдор Петрович Бобиков сегодня, сообщает газета «Наша жизнь».

Фото: газета «Наша жизнь»

Фёдор Петрович родился 12 октября 1922 года в деревне Медяки Каргатского района Новосибирской области. В Пыталовском районе остался жить уже после войны. Приехал в деревню Ерёменцы Линовской волости, которую в июле 1944 года освобождал от фашистов. Здесь создал семью, работал в личном приусадебном хозяйстве. Здесь он и живёт до сих пор.

«Несмотря на все трудности и испытания, которыми щедро был усыпан ваш жизненный путь, вы стойко и достойно прошли через них. Сложно представить, сколько событий прошло у вас перед глазами. Вы прошли через страшные годы Великой Отечественной войны и восстанавливали страну после её окончания. Вы живой пример стойкости, мужества и горячей любви к своей Родине!» – написали в газете.

«Для всех нас вы навсегда останетесь нравственным ориентиром. Ваш героизм на поле боя и чувство ответственности в мирном, честном труде – пример для потомков. Мы искренне благодарны вам за весь ваш вклад в развитие, строительство и отстаивание нашего будущего, нашей Родины! Желаем вам хорошего самочувствия, душевных сил, бодрости, тепла, заботы и ещё множество счастливых, ярких дней!» – также говорится в сообщении.

В своём Telegram-канале ветерана поздравила и глава Пыталовского района Вера Кондратьева. «101 год – немыслимо великая цифра в наши дни! Фёдор Петрович достойно прожил эти годы, являясь свидетелем и участником многих исторических событий, полностью менявших привычный уклад жизни. При этом он остался сильным человеком, который умеет радоваться жизни и философски относится ко всем превратностям судьбы, находя в них массу плюсов и поводов для радости. Желаю ему прожить ещё много-много лет в здравии и уюте. Пусть тепло и забота всегда окружают Фёдора Петровича!» – написала Вера Кондратьева.

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