Два газовых резервуара заменят в Опочке

19:47, 12 октября 2023, ПАИ

Два групповых газовых резервуара заменят в Опочке, подрядчик уже приступил к работе, сообщил в своём Telegram-канале глава Опочецкого района Юрий Ильин.

У старых ёмкостей закончился срок эксплуатации, и было принято решение участвовать в государственной программе Псковской области «Энергоэффективность и энергосбережение», в рамках которой району выделили четыре миллиона рублей, отметил Юрий Ильин.

В настоящее время проводятся работы по замене газовых ёмкостей по улице Ленина, 8. В ближайшее время резервуар заменят на улице Коммунальной, 7.

Все работы проводятся под контролем квалифицированных специалистов и с соблюдением всех необходимых норм и требований, подчеркнул глава района. Он также добавил, что замена газовых ёмкостей – это важный шаг в повышении энергоэффективности Опочецкого района.