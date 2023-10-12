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Общество

Два газовых резервуара заменят в Опочке

Два групповых газовых резервуара заменят в Опочке, подрядчик уже приступил к работе, сообщил в своём Telegram-канале глава Опочецкого района Юрий Ильин.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Юрия Ильина

У старых ёмкостей закончился срок эксплуатации, и было принято решение участвовать в государственной программе Псковской области «Энергоэффективность и энергосбережение», в рамках которой району выделили четыре миллиона рублей, отметил Юрий Ильин.

В настоящее время проводятся работы по замене газовых ёмкостей по улице Ленина, 8. В ближайшее время резервуар заменят на улице Коммунальной, 7.

Все работы проводятся под контролем квалифицированных специалистов и с соблюдением всех необходимых норм и требований, подчеркнул глава района. Он также добавил, что замена газовых ёмкостей – это важный шаг в повышении энергоэффективности Опочецкого района.

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