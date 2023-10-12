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Митрополит Тихон возглавит праздничные богослужения в Троицком соборе и в Псково-Печерской обители

Митрополит Тихон возглавит праздничные богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе и в Псково-Печерской обители, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: ПАИ

14 октября, в празднование Покрова Пресвятой Богородицы, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон совершит божественную литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Начало богослужения в 10:00.

15 октября, в неделю 19-ю по Пятидесятнице, митрополит Тихон совершит божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Начало богослужения в 10:00.

Ранее сообщалось, что митрополит Тихон (Шевкунов) освобождён от поста главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии, сообщили ПАИ в пресс-службе РПЦ. Он возглавлял Псковскую митрополию с 2018 года.

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