Митрополит Тихон возглавит праздничные богослужения в Троицком соборе и в Псково-Печерской обители

20:32, 12 октября 2023, ПАИ

Митрополит Тихон возглавит праздничные богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе и в Псково-Печерской обители, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

14 октября, в празднование Покрова Пресвятой Богородицы, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон совершит божественную литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Начало богослужения в 10:00.

15 октября, в неделю 19-ю по Пятидесятнице, митрополит Тихон совершит божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Начало богослужения в 10:00.

Ранее сообщалось, что митрополит Тихон (Шевкунов) освобождён от поста главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии, сообщили ПАИ в пресс-службе РПЦ. Он возглавлял Псковскую митрополию с 2018 года.