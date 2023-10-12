Чемпионат по оказанию первой помощи пройдёт в Псковской области

21:58, 12 октября 2023, ПАИ

Региональные чемпионаты по оказанию первой помощи пройдут в 85 регионах России в ближайшее время. Проверить знания и продемонстрировать свои умения смогут участники проекта «Первая помощь» «Движения первых», прошедшие мастер-класс по оказанию первой помощи, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

В рамках подготовки к соревнованиям мастер-класс прошли студенты-первокурсники Великолукского медицинского колледжа. Студентам продемонстрировали, как оказать помощь человеку с потерей сознания и в ситуации закупорки дыхательных путей инородными телами, а также как остановить наружное кровотечение. Кроме того, учащиеся узнали о симптомах клинической смерти и что нужно делать, чтобы вернуть человека к жизни.

Сейчас проходит теоретическая и практическая подготовка к состязаниям. Команды студентов-первокурсников ждут свои сертификаты о прохождении мастер-класса, после чего будут допущены к участию в региональном чемпионате по оказанию первой помощи.