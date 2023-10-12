245 псковских школьников и студентов начали обучение в центре «Воин»

22:19, 12 октября 2023, ПАИ

245 псковских школьников и студентов колледжей приступили к обучению в региональном центре военно-спортивной подготовки «Воин», сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

С 2 октября в псковском филиале началось обучение второго потока курсантов. Прошли первые занятия по тактике, тактической медицине, огневой подготовке и основам национальной безопасности.

На занятиях по огневой подготовке особое внимание уделяется мерам безопасности. Несмотря на то что оружие пневматическое, обращаются с ним как с боевым. Дети с первых занятий усваивают на всю жизнь, что шутить с оружием нельзя. Юные воспитанники впервые выполняли упражнение по практической стрельбе из пистолета.