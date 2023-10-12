Всемирный день яйца отмечают сегодня

07:24, 13 октября 2023, ПАИ

Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца, сообщает calend.ru.

История праздника такова: в 1996 году на конференции в Вене Международная яичная комиссия объявила, что праздновать всемирный «яичный» праздник будут во вторую пятницу октября. Комиссия убеждает, что существует не меньше дюжины причин для празднования Дня яйца, и многие страны, а особенно, производители яичной продукции, с готовностью откликнулись на идею отмечать праздник яйца.

Недавние научные исследования показали, что не нужно избегать употребления яиц. В них содержится высокоценный легкоусвояемый белок, множество необходимых организму питательных веществ, включая основные витамины и минералы, а также антиоксиданты, которые помогают от некоторых болезней. Еще, вопреки всеобщему мнению, яйца не повышают уровень холестерина.

Интересно, что по некоторым данным, мировым лидером в потреблении яиц признают Японию. Каждый ее житель съедает, в среднем, по одному яйцу в день.