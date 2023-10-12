Соревнования «Мой папа самый лучший!» прошли в детской спортивной школе в Новосокольниках

23:47, 12 октября 2023, ПАИ

В третье воскресенье октября в России отмечается День отца. В преддверии этого праздника воспитанники детского сада в Новосокольниках пригласили своих отцов в детско-юношескую спортивную школу на соревнования «Мой папа самый лучший!», сообщает районная газета «Новосокольнический край».



Фото: газета «Новосокольнический край»



Фото: газета «Новосокольнический край»



Фото: газета «Новосокольнический край»



Фото: газета «Новосокольнический край»



Фото: газета «Новосокольнический край»









Папы продемонстрировали теоретические знания, физическую подготовку, смелось и, главное, безграничную любовь к своим детям, отметили в газете. В конце игры им удалось собрать ключевую фразу: «Наши папы – лучшие папы на свете!»

«Быть хорошим отцом – самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери, научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать всё это с любовью и терпением – такое может только папа», – подытожили в газете.