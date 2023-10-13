В России запретят рекламу апартаментов под видом квартир

08:30, 13 октября 2023, ПАИ

Российским застройщикам намереваются запретить рекламу недвижимости без указания, являются ли выставленные на продажу объекты жильем. Нарушителей новой нормы будут ждать штрафы до 500 тыс. рублей. Такой законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшее время, пишут «Известия».



«Сейчас в рекламе зачастую информация о статусе недвижимости, а именно апартаментов, отсутствует. Граждане, увидев подобную рекламу, приобретали апартаменты, думая, что становятся собственниками жилого помещения», — сказала одна из разработчиков меры зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

В законодательстве отсутствует понятие «апартаменты», и помещения, которые так называют застройщики, жильем не являются. По словам Светланы Разворотневой, к депутатам регулярно обращаются граждане с вопросом, почему они не могут воспользоваться школой и поликлиникой, а также приходят слишком большие счета за ЖКУ. Они интересуются, из-за чего приходится платить огромный налог на недвижимость.

«Когда мы начинаем разбираться, выясняется, что граждане купили апартаменты, которые не являются жильем, поэтому и возникают все эти последствия», — сказала депутат.

Обычно апартаменты стоят на 15–30% дешевле квартир. Но в них нельзя зарегистрироваться, и поэтому невозможно пользоваться социальной инфраструктурой. Тарифы за ЖКХ в апартаментах рассчитываются по коммерческим ставкам (это на 15–20% выше, чем в жилье), ставка налога на недвижимость составляет около 2% от стоимости (на квартиры — от 0,1%). Кроме того, в апартаментах не действует законы для жилья, например о тишине.

Зачастую покупателям рассказывают только о плюсах владения апартаментом, а минусы умалчивают, отметила гендиректор УК «Мосс Развитие», член подкомитета ТПП РФ Иоланта Овчинникова.

