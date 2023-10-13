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Происшествия

Вынесен приговор по делу о нападении на отделение почты в Великих Луках и Пскове

Вынесен приговор по делу о нападении на отделение почты в Великих Луках и Пскове. Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, совершившего преступления, предусмотренные  п. «б» ч. 4 ст. 162 (разбой), п. «б» ч. 3 ст. 161 (грабеж), сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото объединенной пресс-службы судов Псковской области

В ноябре 2018 года и январе 2020 года мужчина  вступил с неустановленным в ходе следствия лицом в преступный сговор и совершил разбойное нападение на отделение почтовой связи. В результате налета он украл 1 437 000 рублей, а затем еще 2 153 351 рубль 17 копеек из отделения почтовой связи в Пскове.  

Мужчина вину в инкриминируемых ему вышеуказанных  преступлениях не признал.  

Однако в ходе рассмотрения дела суд  пришел  к выводу о его виновности в совершении преступлений  по представленным государственным обвинителем доказательствам.

Судом окончательно мужчине по совокупности преступлений назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы  с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

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