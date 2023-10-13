Псковичей предупредили о новой мошеннической схеме с лишением квартиры

09:59, 13 октября 2023, ПАИ

Псковичам рассказали, что появилась новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять собственное жильё.

Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают гражданам, что на них оформлен кредит в нескольких банках. При этом в мошеннической схеме в качестве мишени всегда указана квартира жертвы. Во избежание потери имущества предлагают перевести все деньги на «безопасные» счета, а квартиру оформить на сотрудника ФСБ. Всё это мошенники объясняют тем, что недвижимость может попасть в чужие руки, пишут «Известия».

Эксперты отмечают, что преступники выбирают в качестве жертв чаще всего пожилых людей. Но другим категориям граждан тоже нужно быть бдительными и ни в коем случае не переводить деньги незнакомым людям и не общаться по телефону с посторонними, которые убеждают провести махинации с недвижимостью.

Сотрудники ФСБ, Центрального банка России и прокуратуры никогда не звонят людям. В случае обмана следует обратиться в правоохранительные органы и требовать возбуждения уголовного дела.