Псковичей предупредили о новой мошеннической схеме с лишением квартиры
Псковичам рассказали, что появилась новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять собственное жильё.
Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают гражданам, что на них оформлен кредит в нескольких банках. При этом в мошеннической схеме в качестве мишени всегда указана квартира жертвы. Во избежание потери имущества предлагают перевести все деньги на «безопасные» счета, а квартиру оформить на сотрудника ФСБ. Всё это мошенники объясняют тем, что недвижимость может попасть в чужие руки, пишут «Известия».
Эксперты отмечают, что преступники выбирают в качестве жертв чаще всего пожилых людей. Но другим категориям граждан тоже нужно быть бдительными и ни в коем случае не переводить деньги незнакомым людям и не общаться по телефону с посторонними, которые убеждают провести махинации с недвижимостью.
Сотрудники ФСБ, Центрального банка России и прокуратуры никогда не звонят людям. В случае обмана следует обратиться в правоохранительные органы и требовать возбуждения уголовного дела.
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