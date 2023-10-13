Почти 60% псковичей верят в вечную любовь

09:42, 13 октября 2023, ПАИ

57 % псковичей считают, что любовь может жить вечно, следует из опроса сервиса SuperJob.

При этом 14 % опрошенных уверены, что каждая влюбленность уникальна. 8 % респондентов придерживаются мнения, что «любовь живёт три года», причём женщины так считают чаще мужчин. По мнению 6 %, любовь может существовать гораздо дольше трёх лет. А 3 % считают, что только около года. То, что любовь живёт около пяти лет, думает один из ста опрошенных.

При этом 5 % утверждают, что любви вообще не существует.