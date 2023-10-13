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Происшествия

Сотрудница почты в Псковской области похитила полмиллиона рублей

41-летнюю сотрудницу отделения почты в Островском районе Псковской области осудили за присвоение около полумиллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Сотрудница островского отделения почты за три месяца похитила порядка полумиллиона рублей. Фото: ПАИ

В суде установлено, что сотрудница почты в период с ноября 2020 года по январь 2021 года присвоила более 450 тысяч рублей, причинив организации материальный ущерб в крупном размере. Деньгами женщина распорядилась по собственному усмотрению.

Островский межрайонный суд признал женщину виновной в совершении преступления по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере).

Ей назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев. Кроме того, со злоумышленницы взысканы денежные средства в качестве возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

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