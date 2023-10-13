Систему горячего водоснабжения капитально отремонтировали в доме на улице Гоголя в Великих Луках

11:27, 13 октября 2023, ПАИ

Систему горячего водоснабжения капитально отремонтировали в доме № 11 на улице Гоголя в Великих Луках. Работы выполнила компания «Созидатель» в рамках региональной программы капитального ремонта на 2023 год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Специалисты заменили магистральные трубы и стояки в местах общего пользования. В подвале сделали узел подключения горячей воды, также установили электромагнитный импульсатор, который предотвращает образование накипи и смягчает воду. Систему полностью ввели в пользование.

Организация выполнила работы в полном объёме, замечаний к качеству не возникло, отметили в пресс-службе.