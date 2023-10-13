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Спорт

Мастер-класс по регби провели для студентов ПсковГУ

Мастер-класс по регби прошёл в спортивном зале главного корпуса ПсковГУ. Занятие провели тренеры ССК «Псковские барсы» Сергей Паршин и Сергей Алексеев, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Мастер-класс по регби провели для студентов ПсковГУ. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Многие студенты впервые познакомились с этим игровым видом спорта, а преподаватели отметили, что занятия по физкультуре стали ещё более разнообразными.

На следующей неделе серия мастер-классов продолжится. Желающие познакомиться с игрой в регби на занятиях по физической культуре могут обращаться в сообщения группы: vk.com/ssk_pskovbars.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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