Уникальную видеозапись выступления Валентина Курбатова подарили псковской библиотеке

16:51, 13 октября 2023, ПАИ

Видеозапись выступления в Москве литературного критика и писателя Валентина Курбатова подарил Псковской областной научной библиотеке историк литературы Павел Фокин. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Видеозапись сделана в ходе научного заседания «Русская литература: камо грядеши?», которое состоялось 28 ноября 2014 года в музее-квартире Ф. М. Достоевского. Валентин Курбатов в тот день поделился впечатлениями о работе в жюри премий «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна», отметил, что появилось большое количество талантливых писателей.

Также Валентин Курбатов тогда рассказал о произведениях Валентина Распутина («Прощание с Матерой», «Последний срок», «Живи и помни») и вспомнил историю знакомства с советским и российским писателем Виктором Астафьевым.

Напомним, что псковский писатель и литературовед Валентин Курбатов ушёл из жизни 6 марта 2021 года. Он дважды являлся лауреатом премии администрации Псковской области. В 2020 году президент России Владимир Путин вручил писателю государственную премию РФ в области культуры и искусства.