Уникальную видеозапись выступления Валентина Курбатова подарили псковской библиотеке
Видеозапись выступления в Москве литературного критика и писателя Валентина Курбатова подарил Псковской областной научной библиотеке историк литературы Павел Фокин. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.
Видеозапись сделана в ходе научного заседания «Русская литература: камо грядеши?», которое состоялось 28 ноября 2014 года в музее-квартире Ф. М. Достоевского. Валентин Курбатов в тот день поделился впечатлениями о работе в жюри премий «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна», отметил, что появилось большое количество талантливых писателей.
Также Валентин Курбатов тогда рассказал о произведениях Валентина Распутина («Прощание с Матерой», «Последний срок», «Живи и помни») и вспомнил историю знакомства с советским и российским писателем Виктором Астафьевым.
Напомним, что псковский писатель и литературовед Валентин Курбатов ушёл из жизни 6 марта 2021 года. Он дважды являлся лауреатом премии администрации Псковской области. В 2020 году президент России Владимир Путин вручил писателю государственную премию РФ в области культуры и искусства.
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