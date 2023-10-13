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Общество

Жители Псковской области могут увековечить подвиг родственников-блокадников

Проект «Наследники блокадного Ленинграда» реализует «Бессмертный полк России» в рамках кампании Фонда президентских грантов. Он направлен на увековечение подвига защитников города, его жителей и тружеников тыла. Об этом ПАИ сообщили в общероссийском общественном гражданско-патриотическом движении «Бессмертный полк России».

В рамках проекта проводится Всероссийский конкурс «Подвиг ваш, ленинградцы, бессмертен». Приём работ на конкурс осуществляется до 8 ноября 2023 года.

Творческий конкурс позволит участникам раскрыть свои таланты, поделиться своим творчеством, посвящённым блокадному Ленинграду, а также сохранить память о родственниках-героях. Лучшие работы о защитниках города будут сохранены в отдельном разделе на интернет-ресурсах «Бессмертного полка России».

Торжественная церемония награждения победителей конкурса и подведение итогов проекта пройдут в Санкт-Петербурге на форуме патриотических инициатив «Молчаливый подвиг блокадного Ленинграда», приуроченном к 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

Подробнее о конкурсе «Подвиг ваш, ленинградцы, бессмертен» и проекте «Наследники блокадного Ленинграда» можно узнать на сайте здесь.

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