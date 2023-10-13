Участок улицы Байкова перекроют в Пскове 15 октября

11:53, 13 октября 2023, ПАИ

Участок улицы Байкова перекроют в Пскове 15 октября с 8:00 до 16:00 для проведения работ на инженерных сетях теплоснабжения. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Так, для движения будет закрыт участок, расположенный на пересечении с улицей Рокоссовского при движении от улицы Западной.

Объехать его можно через улицы Западную, Коммунальную и Рокоссовского.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.