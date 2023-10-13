Участок улицы Байкова перекроют в Пскове 15 октября
Участок улицы Байкова перекроют в Пскове 15 октября с 8:00 до 16:00 для проведения работ на инженерных сетях теплоснабжения. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
Так, для движения будет закрыт участок, расположенный на пересечении с улицей Рокоссовского при движении от улицы Западной.
Объехать его можно через улицы Западную, Коммунальную и Рокоссовского.
Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
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