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Общество

Участок улицы Байкова перекроют в Пскове 15 октября

Участок улицы Байкова перекроют в Пскове 15 октября с 8:00 до 16:00 для проведения работ на инженерных сетях теплоснабжения. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Участок улицы Байкова перекроют в Пскове 15 октября. Фото: ПАИ

Так, для движения будет закрыт участок, расположенный на пересечении с улицей Рокоссовского при движении от улицы Западной.

Объехать его можно через улицы Западную, Коммунальную и Рокоссовского.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

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