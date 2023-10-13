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Соревнования по волейболу среди юношей проходят в Пскове

Соревнования по волейболу «День учителя» среди юношей 2007-2008, а также 2009-2010 годов рождения проходят в Пскове в спортшколе «Барс» с 13 по 15 октября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер-преподаватель Сергей Иванов.

Соревнования по волейболу среди юношей проходят в Пскове. Фото: группа «Pskov Volleyball Club» в соцсети «ВКонтакте»

Поучаствовать в состязаниях приехали около 160 спортсменов из Кондопоги, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Старой Руссы, Пустошки, Себежа и Псковского района. Псков на турнире представят воспитанники спортшколы «Бригантина». Призёров и победителей соревнований наградят кубками, грамотами и медалями.

Всего в соревнованиях примут участие 14 команд: шесть в старшей и восемь в младшей группах. Старшие выявят победителя, сыграв в круг. Младших поделили на две группы, откуда лишь два лидера выйдут в полуфиналы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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