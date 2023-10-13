Движение грузового транспорта временно ограничат на пяти мостах Псковской области

12:47, 13 октября 2023, ПАИ

Движение грузового транспорта временно ограничат на автодороге Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией из-за ремонтных работ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Так, ограничение массы 20 тонн будет действовать с 25 октября до окончания ремонтных работ на мосту через ручей Черный в Плюсском районе, на правом мосту через реку Черёху в Пскове, на мосту через реку Многу в Псковском районе, на мосту через реку Мавринскую в Опочецком районе, а также на мосту через реку Еменку в Невельском районе.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании поездок, быть внимательными и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.