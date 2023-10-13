Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В преддверии Зелёного дня Сбер разыграет более 100 млн бонусов СберСпасибо среди своих клиентов

Сбер уже в шестой раз проводит Зелёный день, который в этом году начнётся намного раньше и будет ещё более выгодным. Основные предложения станут доступны с 9 по 12 ноября. Акция с розыгрышем более 100 млн бонусов СберСпасибо уже стартовала. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

В преддверии Зелёного дня Сбер разыграет более 100 млн бонусов СберСпасибо среди своих клиентов. Фото: пресс-служба Сбера

Чтобы принять в ней участие, с 10 по 31 октября включительно нужно совершить более пяти транзакций на сумму от 1000 рублей по любой карте СберБанка (кредитной или дебетовой) или с помощью SberPay. Среди всех, кто выполнит эти простые условия, случайным образом определятся победители. В итоге десять участников получат по 1 млн бонусов каждый, 100 человек – по 100 тысяч бонусов, ещё 500 участников – по 50 тысяч бонусов и 7000 – от пяти до десяти тысяч бонусов.

Также клиенты Сбера, которые совершат больше пяти покупок до 8 ноября, смогут поучаствовать в розыгрыше 2000 призов по 5000 бонусов. Самый активный участник, который совершит наибольшее количество покупок, получит дополнительно 1 млн бонусов СберСпасибо. Призы будут зачислены на бонусные счета победителей до 30 ноября.

Впервые Сбер провел Зелёный день в 2018 году, и с тех пор традиция ни разу не прерывалась. Из года в год банк и его партнёры готовят выгодные и полезные предложения всем жителям России, помогая каждому решать повседневные задачи, экономить деньги и время. С 9 по 12 ноября в рамках Зелёного дня будут действовать выгодные условия на финансовые продукты Сбера, включая оформление карт, и уникальные предложения от таких компаний, как СберМаркет, Мегамаркет, Самокат, СБЕР ЕАПТЕКА, СберСтрахование и многих других. Умные устройства Sber можно будет купить с большими скидками.

Максимальную выгоду от акции получат подписчики СберПрайм и СберПрайм+. Для них Зелёный день стартует на три дня раньше – с 6 ноября, а условия по ряду продуктов и сервисов будут ещё более выгодными, чем для всех остальных: повышенный кешбэк, больший размер скидки. Так, у всех, кто пока не подключил подписку, есть ещё почти месяц, чтобы её оформить.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 октября 2023

Движение грузового транспорта временно ограничат на пяти мостах Псковской области
13 октября 2023

В преддверии Зелёного дня Сбер разыграет более 100 млн бонусов СберСпасибо среди своих клиентов
13 октября 2023

Епископ Арсений приедет в Псков 16 октября
13 октября 2023

Участок улицы Байкова перекроют в Пскове 15 октября
13 октября 2023

Систему горячего водоснабжения капитально отремонтировали в доме на улице Гоголя в Великих Луках
13 октября 2023

Делегация Псковской области договорилась в Минске о развитии образовательного туризма
13 октября 2023

Кикоинский класс открыли в Белоруссии при содействии ПсковГУ
13 октября 2023

Объекты газового комплекса в Псковской области подготовили к работе в осенне-зимний период

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...