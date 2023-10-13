Псковичи участвуют во всероссийских соревнованиях по тхэквондо

13:17, 13 октября 2023, ПАИ

Спортсмены Псковской области принимают участие во Всероссийском турнире «Кубок Московской школы тхэквондо» по тхэквондо ИТФ, который проходит в Москве с 12 по 16 октября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер Псковской федерации тхэквондо ИТФ Александр Соломатов.

На всероссийские соревнования от Псковской области поехало 46 спортсменов. Также в рамках соревнований 39 юных спортсменов из Псковской области примут участие в фестивале для детей до 11 лет.

Всего в соревнованиях примут участие около 1 500 спортсменов практически со всех регионов России, включая Запорожскую область, а также из Белоруссии.

«У нас хорошие шансы побороться за награды. Дальше уже спортивная удача, потому что много ребят разной квалификации и разного опыта, но в целом всегда хорошие шансы», – отметил Александр Соломатов.

В рамках состязаний представлены разделы «спарринг», «формальный комплекс», «спецтехника» и «самооборона». За победу поборются спортсмены возрастных категорий: от 11 до 13 лет, от 14 до 15 лет, от 16 до 17 лет и от 18 до 34 лет. Во всех представлены спортсмены Псковской области.

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