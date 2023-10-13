Сборная ПсковГУ впервые в истории стала лидером спартакиады вузов

13:56, 13 октября 2023, ПАИ

Сборная Псковского государственного университета впервые в истории участия команды стала лидером в командном первенстве четырнадцатой областной спартакиады высших учебных заведений за 2023 год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Участники спартакиады соревновались в восьми видах дисциплин, среди которых баскетбол, волейбол, настольный теннис, мини-футбол, стрельба, лёгкая атлетика, кросс, фестиваль ГТО.

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