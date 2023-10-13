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Спорт

Сборная ПсковГУ впервые в истории стала лидером спартакиады вузов

Сборная Псковского государственного университета впервые в истории участия команды стала лидером в командном первенстве четырнадцатой областной спартакиады высших учебных заведений за 2023 год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Сборная ПсковГУ впервые в истории стала лидером спартакиады вузов. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Участники спартакиады соревновались в восьми видах дисциплин, среди которых баскетбол, волейбол, настольный теннис, мини-футбол, стрельба, лёгкая атлетика, кросс, фестиваль ГТО.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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