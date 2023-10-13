Псковская область участвует в туристическом мастер-плане «Из Москвы в Санкт-Петербург»

14:36, 13 октября 2023, ПАИ

Псковская область вошла в число восьми субъектов России, которые объединит мастер-план «Из Москвы в Санкт-Петербург», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Задача мастер-плана – разнообразить туристические предложения в регионах и создать новые туристические места, которые вызвали бы интерес у путешественников, а также укрепить связи между регионами.

В число участников входит восемь регионов, пять из которых также состоят в историко-культурном и туристическом проекте «Серебряное ожерелье России»: Санкт-Петербург, Ленинградская, Псковская и Новгородская области, а также Карелия.

Основные принципы, методы и ценности проекта в дальнейшем будут использоваться в развитии сферы туризма, пояснили в пресс-службе.

Разработка мастер-плана ведётся в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».