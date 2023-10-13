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Центр настольного тенниса появился в Великих Луках

Центр настольного тенниса появился в Великих Луках. Об этом пишет Luki-News.

Центр настольного тенниса появился в Великих Луках. Фото здесь и далее: Luki-News

Благодаря спонсорской помощи в помещении бывшего магазина провели ремонт, сделали профессиональное покрытие, смонтировали освещение и установили игровые столы.

«В том году от Федерации настольного тенниса России мы получили набор игровых комплектов для настольного тенниса: инвентарь, форму, ракетки. Также в этом году ожидаем получить столы», – рассказал член Федерации настольного тенниса Великих Лук Александр Осипов.

В новом спортивном клубе занимаются около 50 взрослых человек, а также две группы детей. Раньше тренировки проходили на базе спортшколы «Экспресс».

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