Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Начался ремонт центральной улицы Гдова

Ремонт центральной улицы Гдова начался сегодня, 13 октября. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

Начался ремонт центральной улицы Гдова. Фото здесь и далее: газета «Гдовская заря»

Большегрузная техника фрезерует верхний слой асфальта на улице Карла Маркса. После выполнения данных работ в город прибудет асфальтоукладчик.

«Погода пока себя сдерживает, и есть все шансы, что гдовичи совсем скоро смогут увидеть завершение работ. Тогда, наконец-то, движение начнётся по новому асфальту, уложенному по всем нормативам», – отметили в редакции газеты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 октября 2023

Около 400 человек убирают территорию возле Гремячей горы в Пскове
13 октября 2023

Галина Невалённая вручила благодарственное письмо медсестре псковской поликлиники
13 октября 2023

Форсайт-сессия в рамках реализации проекта «Мосты дружбы» собрала 150 участников в ПсковГУ
13 октября 2023

Военный комиссариат приглашает псковичей на службу по контракту
13 октября 2023

Начался ремонт центральной улицы Гдова
13 октября 2023

Новые абонементы для дошкольников, школьников и студентов разработал Псковский музей-заповедник
13 октября 2023

Каблук модника 400-летней давности нашли псковские археологи
13 октября 2023

О лечебной физкультуре поговорят на «Серебряном дожде»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...