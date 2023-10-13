Начался ремонт центральной улицы Гдова
Ремонт центральной улицы Гдова начался сегодня, 13 октября. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».
Большегрузная техника фрезерует верхний слой асфальта на улице Карла Маркса. После выполнения данных работ в город прибудет асфальтоукладчик.
«Погода пока себя сдерживает, и есть все шансы, что гдовичи совсем скоро смогут увидеть завершение работ. Тогда, наконец-то, движение начнётся по новому асфальту, уложенному по всем нормативам», – отметили в редакции газеты.
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