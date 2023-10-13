Галина Невалённая вручила благодарственное письмо медсестре псковской поликлиники

15:25, 13 октября 2023, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы по округу № 13 Галина Невалённая вручила благодарственное письмо председателя гордумы медсестре неврологического кабинета городской поликлиники Татьяне Григорьевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Она также поблагодарила Татьяну Григорьеву за многолетний добросовестный труд и самоотверженное отношение к профессии.